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Рязанские новости

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Выборы в Госдуму: явка в Рязанской области 4,27%

Выборы в Госдуму: явка в Рязанской области 4,27%

На утро первого дня голосования явка в Рязанской области составила 4,27%.18 сентября в России стартовали выборы депутатов Государственной Думы.

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