Закон и Порядок

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ЗА ООН! НЕ ЧОКАЯСЬ…

ЗА ООН! НЕ ЧОКАЯСЬ…

Написать настоящую заметку меня побудили непрекращающиеся заявления на международной арене, что ООН не справляется с возложенными на нее обязанностями, в связи с мировыми вызовами[1], а также сравнения ООН с ее предшественницей – Лигой Наций.

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