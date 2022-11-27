ЗА ООН! НЕ ЧОКАЯСЬ…

Написать настоящую заметку меня побудили непрекращающиеся заявления на международной арене, что ООН не справляется с возложенными на нее обязанностями, в связи с мировыми вызовами[1], а также сравнения ООН с ее предшественницей – Лигой Наций.
Написать настоящую заметку меня побудили непрекращающиеся заявления на международной арене, что ООН не справляется с возложенными на нее обязанностями, в связи с мировыми вызовами[1], а также сравнения ООН с ее предшественницей – Лигой Наций.
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