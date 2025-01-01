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Царьград

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Скончался Виктор Алкснис: советский полковник и экс-депутат Госдумы

Скончался Виктор Алкснис: советский полковник и экс-депутат Госдумы

Виктор Алкснис, бывший полковник Советской армии и экс-депутат Госдумы, скончался в возрасте 74 лет. Его дочь Ирина сообщила, что причиной смерти стал инсульт, перенесённый ночью 30 декабря, после которого он провёл три дня в больнице в коме.

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Комментарии
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Марина Трянина
Соболезную..
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