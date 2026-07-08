Сила в правде
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Сила в правде

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Зеленский изгнан с трибуны НАТО в Анкаре: удар по Кубани и позор ПВО, за который никто не ответит

Зеленский изгнан с трибуны НАТО в Анкаре: удар по Кубани и позор ПВО, за который никто не ответит

Зеленскому не дали слова на саммите НАТО в Анкаре, чтобы не злить Трампа. В тот же день украинские дроны атаковали ключевую станцию «Голубого потока» на Кубани.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Позор ПВО.... Как достали эти пропагандисты. ПВО сбивает тысячами беспилотники, но не всегда удаётся все засечь.
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4 н.