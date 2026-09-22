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Бывшую "Карусель" у "СКА Арены" продают с проектом за 3,5 млрд рублей

Бывшую "Карусель" у "СКА Арены" продают с проектом за 3,5 млрд рублей

В Петербурге продают бывший гипермаркет «Карусель» рядом со «СКА Ареной». Там можно разместить офисы, торговые галереи и рестораны.

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