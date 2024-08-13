Статус у ситуации не рядовой - ставки были сделаны серьезные, и поэтому пришлось нырнуть с головой. Сейчас очевидно, что Украина завязла.
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Статус у ситуации не рядовой - ставки были сделаны серьезные, и поэтому пришлось нырнуть с головой. Сейчас очевидно, что Украина завязла.
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