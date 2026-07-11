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Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» станет лучше, мы будем выигрывать гонки. Но не в этом году»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что капитальное обновление болида, которое команда готовит к Гран-при Венгрии, в любом случае кардинально не повлияет на перспективы коллектива в нынешнем сезоне.

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