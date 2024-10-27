Средняя зарплата на Алтае в 2025 году превысит 60 тысяч рублей

В конце текущего года показатель может составить 54,3 тыс. рублей, отметил Евгений Дешевых В Алтайском крае средняя номинальная зарплата по итогам 2025 года вырастет до 61 471 рубля, заявил глава краевого Минэкономразвития и вице-губернатор Евгений Дешевых.
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