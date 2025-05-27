Не так страшны оказались черти? HBO показала Гарри, Рона и Гермиону из сери...

Не так страшны оказались черти? HBO показала Гарри, Рона и Гермиону из сериала «Гарри Поттер»Итак, момент истины: HBO представила новых Гарри, Рона и Гермиону из сериала «Гарри Поттер»: Доминика МакЛафлина, Аластера Стаута и Арабеллу Стэнтон, чьи имена и лица зрителям ни о чем не говорят.