От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру высказал своё мнение о причинах смены премьера, правительства и правоохранительных органов на Украине, а также рассказал о целях встречи "коалиции желающих" в Париже и о причинах падения рейтинга Трампа среди его союзников:00:24 - Смена правительства на Украине и внутренний разлад украинских элит;03:54 - Встреча "коалиции желающих" у Макрона;08:09 - Финансирование киевского режима с стороны ФРГ;12:13 - Конфликт США с Ираном: от переговоров к перекрытию пролива;17:37 - Причины повышения ставок Трампа против Ирана;19:57 - Почему падает рейтинг Трампа среди союзников?ТГ-канал Никиты Мендковича - t.