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Возрождая воинскую повинность, в Германии не скрывают агрессивных намерений

Возрождая воинскую повинность, в Германии не скрывают агрессивных намерений

Министр обороны Германии Борис Писториус поручил к 1 апреля разработать модель воинской повинности, которая, как он заявил, «внесёт масштабируемый, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость» Источник изображения: fondsk.

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