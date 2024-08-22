Названа средняя стоимость базового набора для школьника в России

Средняя цена базового школьного набора, в который входят школьная форма, детские брюки или юбка, рубашка или блузка, обувь и рюкзак, а также пенал с карандашами и ручками и прочая канцелярия, в этом году составит 15 361 рубль.
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