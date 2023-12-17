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«Зенит» опроверг переговоры по вингеру «Аданы Демирспор» Сари: «Не соответствует действительности»

«Зенит» опроверг переговоры по вингеру «Аданы Демирспор» Сари: «Не соответствует действительности»

Президент турецкого клуба сообщал, что получал предложение по 25-летнему игроку от петербуржцев. «Эта информация не соответствует действительности», — сказал председатель правления «Зенита».

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