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Царьград

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Палюлин разъяснил правила увольнения из-за семейных обстоятельств

Палюлин разъяснил правила увольнения из-за семейных обстоятельств

Преподаватель Антон Палюлин разъяснил условия, при которых русский сотрудник может расторгнуть трудовой договор без обязательной двухнедельной отработки, а также правила для испытательного срока и сезонных работников в России.

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