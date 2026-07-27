Палюлин разъяснил правила увольнения из-за семейных обстоятельств

Преподаватель Антон Палюлин разъяснил условия, при которых русский сотрудник может расторгнуть трудовой договор без обязательной двухнедельной отработки, а также правила для испытательного срока и сезонных работников в России.
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