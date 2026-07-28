Процесс обучения новобранцев в МОГ для защиты от дронов в Самарской области. Резервисты используют пулеметные установки на пикапах от "Лаборатории ППШ".
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Процесс обучения новобранцев в МОГ для защиты от дронов в Самарской области. Резервисты используют пулеметные установки на пикапах от "Лаборатории ППШ".
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