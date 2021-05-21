Русская весна

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Украинцы рискуют сгинуть на чужой войне за интересы Запада

Украинцы рискуют сгинуть на чужой войне за интересы Запада

Заслуженный украинский экономист, экс-министр экономики Виктор Суслов уверен, что Украина сегодня не является самостоятельным и суверенным государством, а полностью находится под контролем Запада, который использует страну для борьбы с Россией.

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