Заслуженный украинский экономист, экс-министр экономики Виктор Суслов уверен, что Украина сегодня не является самостоятельным и суверенным государством, а полностью находится под контролем Запада, который использует страну для борьбы с Россией.
Заслуженный украинский экономист, экс-министр экономики Виктор Суслов уверен, что Украина сегодня не является самостоятельным и суверенным государством, а полностью находится под контролем Запада, который использует страну для борьбы с Россией.
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