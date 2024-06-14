Рэйшон Хэммондс покинул «Автодор» и продолжит карьеру в Южной Корее

Центровой (26 лет, 207 см) продолжит карьеру в Южной Корее, он будет выступать за «КТ СоникБум». В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Хэммондс был вторым в саратовской команде по результативности (16,2 очка) и лучшим по подборам (6,1).