Тульский музей Демидовых получил уникальные экспонаты из Италии

ТУЛА, 29 июля. /ТАСС/. Фонды Тульского музейного объединения пополнились уникальными реликвиями из Италии, в числе которых два дамских головных убора и подлинный фотопортрет Марии Павловны Абамелек-Лазаревой, урожденной Демидовой.
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