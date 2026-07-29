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ТАСС

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Тульский музей Демидовых получил уникальные экспонаты из Италии

ТУЛА, 29 июля. /ТАСС/. Фонды Тульского музейного объединения пополнились уникальными реликвиями из Италии, в числе которых два дамских головных убора и подлинный фотопортрет Марии Павловны Абамелек-Лазаревой, урожденной Демидовой.

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