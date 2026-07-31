Неиспользованный остаток маткапитала можно оформить как выплату

Заявление можно подать онлайн или при личном визите, а деньги поступят на счет уже через пару недель Семьи, у которых после использования материнского капитала по основным направлениям остается не более 10 тысяч рублей, могут получить эту сумму в виде единовременной выплаты, сообщил RT Евгений Машаров, член Общественной палаты Российской Федерации.