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Неиспользованный остаток маткапитала можно оформить как выплату

Неиспользованный остаток маткапитала можно оформить как выплату

Заявление можно подать онлайн или при личном визите, а деньги поступят на счет уже через пару недель Семьи, у которых после использования материнского капитала по основным направлениям остается не более 10 тысяч рублей, могут получить эту сумму в виде единовременной выплаты, сообщил RT Евгений Машаров, член Общественной палаты Российской Федерации.

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