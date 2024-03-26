Дюков:"Итак, на суде стало известно, как минимум двое из террористов - тот, который на их видео стрелял по людям из автомата, и тот, который на камеру отрезал мужику голову, - годами находились в России нелегально, нарушая миграционное законодательство.
Годами находились в России нелегально?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Миграционный поток надо остановить В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. А тех, кто уже находится в России- проверить каждого, после чего высылать или судить (чаще всего они это заслужили). И вообще, из 20 миллионов мигрантов на ПМЖ должно остаться не более миллиона, зарекомендрвавших себя, как законопослушные граждане. Остальные (если нужны)- ВАХТОВЫМ методом. Как в ОАЭ.
Ответить
4 час.
татьяна зимина
запретить двойное гражданство Есть рабочие визы ..
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии