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Годами находились в России нелегально?

Годами находились в России нелегально?

Дюков:"Итак, на суде стало известно, как минимум двое из террористов - тот, который на их видео стрелял по людям из автомата, и тот, который на камеру отрезал мужику голову, - годами находились в России нелегально, нарушая миграционное законодательство.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Миграционный поток надо остановить В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. А тех, кто уже находится  в России-  проверить каждого, после чего высылать или судить (чаще всего они это заслужили). И вообще, из 20 миллионов мигрантов на ПМЖ должно остаться не более миллиона, зарекомендрвавших себя, как законопослушные граждане. Остальные (если нужны)- ВАХТОВЫМ методом. Как в ОАЭ.
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4 час.
татьяна зимина
запретить двойное гражданство Есть рабочие визы ..
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24 мин.

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