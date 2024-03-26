Годами находились в России нелегально?

Natalija Osminina

Миграционный поток надо остановить В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. А тех, кто уже находится в России- проверить каждого, после чего высылать или судить (чаще всего они это заслужили). И вообще, из 20 миллионов мигрантов на ПМЖ должно остаться не более миллиона, зарекомендрвавших себя, как законопослушные граждане. Остальные (если нужны)- ВАХТОВЫМ методом. Как в ОАЭ.