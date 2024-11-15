На российских стройках начнется мигрантозамещение

В России не хватает строителей, дворников и сантехников. Поэтому Правительство предложило обязать Минстрой разрабатывать типовые образовательные программы для дополнительного профобразования специалистов строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии