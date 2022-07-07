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Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о своей отставке

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о своей отставке

Борис Джонсон в четверг, 7 июля, объявил о решении уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии, исполнять обязанности премьер-министра он будет до тех пор, пока не завершится процесс выбора нового главы кабмина.

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