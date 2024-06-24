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    горбачев,ельцин и прочая шпана это не СССР. СССР-это Устинов,Громыко.Сбить Global Hawk!

Первые гости Олимпиады в Париже удивлены такими спартанскими условиями

Первые гости Олимпиады в Париже удивлены такими спартанскими условиями

Но фото - это не французский гастарбайтер, возделывающий олимпийскую деревню к Олимпиаде в Париже.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Насекомые, крысы и   бактерии Сены это мелочи по сравнению с риском терактов.
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