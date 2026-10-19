Bob Woodward spills the beans in his new book: “Richard Darman was what I call a ‘hide in plain sight’ source, because it was widely known that we were close friends.
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