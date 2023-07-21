Родила ребенка – теперь никакой личной жизни?

ONIX Автор,не дуркуй. Подобное поведение отцов происходит по причине ухода жен по неизвестным,видимым причинам( а таких сейчас ситуаций достаточно много,где женщина использует мужчину,как биологический,а потом до трех лет,как финансовый ресурс) ,а затем решает воспитывать ребенка со своей мамой,повторяя ее путь одиночки. Современные женщины не рассматривают семью,как обязательный жизненный атрибут,а посему: зачем ей муж,какие- то дополнительные обязательства и ограничения,когда можно просто себе родить,при этом используя мужчину в своих интересах. Естественно мужчины ищут противоядие данным действам и его находят.

Светлана Родионова Это ваше мнение и наверное, у вас есть основания так считать. Лично у меня и у моих знакомых абсолютно другая ситуация. Не буду с вами спорить и доказывать что-либо. Просто скажу одну вещь-Семья и отношения-это огромный труд, где трудятся оба. И ответственность и за то, чтобы быть вместе или наоборот, разбежаться, лежит на обоих. А у кого там что в анамнезе.... на это есть психологи. Только для начала надо быть честным с самим собой.