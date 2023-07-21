- И что она думает, что выйдет замуж и останется с алиментами? – гневно пробурчал кто-то передо мной.
Родила ребенка – теперь никакой личной жизни?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ONIX
Автор,не дуркуй. Подобное поведение отцов происходит по причине ухода жен по неизвестным,видимым причинам( а таких сейчас ситуаций достаточно много,где женщина использует мужчину,как биологический,а потом до трех лет,как финансовый ресурс) ,а затем решает воспитывать ребенка со своей мамой,повторяя ее путь одиночки. Современные женщины не рассматривают семью,как обязательный жизненный атрибут,а посему: зачем ей муж,какие- то дополнительные обязательства и ограничения,когда можно просто себе родить,при этом используя мужчину в своих интересах. Естественно мужчины ищут противоядие данным действам и его находят.
Ответить
18 час.
Светлана Родионова
Это ваше мнение и наверное, у вас есть основания так считать. Лично у меня и у моих знакомых абсолютно другая ситуация. Не буду с вами спорить и доказывать что-либо. Просто скажу одну вещь-Семья и отношения-это огромный труд, где трудятся оба. И ответственность и за то, чтобы быть вместе или наоборот, разбежаться, лежит на обоих. А у кого там что в анамнезе.... на это есть психологи. Только для начала надо быть честным с самим собой.
Ответить
18 час.
ONIX
Совершенно верно и я даже не буду спорить,но само название статьи говорят о другом: я ЖЕРТВА! Вот и я призываю быть честным перед самим собой: вы бы стали вкладываться в дачный участок,который у вас забрали по суду,но обязали на нем строить дом,взращивать сад и всячески его облагораживать,зная,что вы не имеете к нему доступа? Так и в семьях. Далеко не все зависит от мужчин,особенно если женщина самодур, а таких стало очень много. И вот это недоразумение,имеет все права на ребенка/ на дачный участок,а у мужчины обязанность,там возводить дворцы,дабы облегчить жизнь невменяемой. Человек в здравом уме,будет это делать?
Ответить
17 час.
Свежие комментарии