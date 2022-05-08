В первых двух боях Зина вынесла из-под огня 42 раненых и уничтожила 11 фашистов...

От героев былых времен не осталось порой имен, — Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
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