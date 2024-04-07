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Сам себе мастер

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Идеи создания детских развивающих комплексов своими руками на даче или во дворе, а может быть и на балконе своего дома

Идеи создания детских развивающих комплексов своими руками на даче или во дворе, а может быть и на балконе своего дома

Увести детей летом с улицы задача со многими неизвестными, дети настолько любят гулять, что может быть не стоит тащить их в помещение, а наоборот занять чем-нибудь интересным? И поэтому стоит озадачить папу или дедушку и создать детский развивающий комплекс.

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