Идеи создания детских развивающих комплексов своими руками на даче или во дворе, а может быть и на балконе своего дома

Увести детей летом с улицы задача со многими неизвестными, дети настолько любят гулять, что может быть не стоит тащить их в помещение, а наоборот занять чем-нибудь интересным? И поэтому стоит озадачить папу или дедушку и создать детский развивающий комплекс.