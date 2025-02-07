Global Look Press/Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ зафиксировала использование странами НАТО экстремистских и террористических организаций в качестве средства для ведения гибридной войны.
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