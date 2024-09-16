Экс-солистка ВИАГры Альбина Джанабаева опустилась до позорной деятельности: как зарабатывает супруга Меладзе за рубежом

После отъезда Альбины Джанабаевой из России её рабочие дела, мягко говоря, не идут в гору. Раньше артистка собирала толпы зрителей на столичных концертных площадках, а сейчас перебивается небольшими заработками, да ещё и не самыми приличными.
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