«Легкой прогулки не бывает, но у «Динамо» есть преимущество». Лещенко — о жеребьевке БЕТСИТИ Кубка России

Певец, болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

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