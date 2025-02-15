В России заявили о снижении отпускных цен на красную икру

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщила о существенном снижении отпускных цен на лососевую икру на Дальнем Востоке, которое пока не слишком отразилось на розничной стоимости продукции.
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