Ростех

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Ростех импортозаместил оборудование для газодобывающих морских платформ в Арктике

Ростех импортозаместил оборудование для газодобывающих морских платформ в Арктике

Макет платформы «Каменномысское-море». Фото: ПАО «Газпром» Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха приступила к заводским испытаниям газотурбинного энергетического агрегата для ледостойких плавучих платформ добычи природного газа.

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