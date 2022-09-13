Ростех импортозаместил оборудование для газодобывающих морских платформ в Арктике

Макет платформы «Каменномысское-море». Фото: ПАО «Газпром» Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха приступила к заводским испытаниям газотурбинного энергетического агрегата для ледостойких плавучих платформ добычи природного газа.
Макет платформы «Каменномысское-море». Фото: ПАО «Газпром» Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха приступила к заводским испытаниям газотурбинного энергетического агрегата для ледостойких плавучих платформ добычи природного газа.
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