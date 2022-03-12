Навка о санкциях против российского спорта: «Это отбросит наших спортсменов на несколько шагов назад, сложно держать себя в тонусе, не зная, что будет впереди»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о санкциях в отношении российского спорта.

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