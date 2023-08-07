Сторонник Платошкина В Госдуме обсуждался такой вопрос, как выход из России из МВФ.
Почему правительство не поддержало закон о выходе России из МВФ
Комментарии
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лина любимцева
Это Конституцию нам кто написал?
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3 час.
лл
лина любимцева
Моет и заработала, выдавая кредиты (потом только списывают миллиардные долги в валюте, не свои же деньги), только деньги эти в Россию НЕ ПОСТУПАЛИ. И не поступят!!
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3 час.
КЗ
Константин Забудаев
Это не Российское правительство, а колониальная администрация.
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3 час.
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