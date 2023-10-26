Возвращение Фридмана в Великобританию назвали невозможным

Высокий суд Лондона заявил об отсутствии возможности у российского миллиардера Михаила Фридмана тратить тысячи фунтов в месяц на содержание своего лондонского особняка с коллекцией произведений искусства.
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