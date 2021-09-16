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Для строительства трассы из Москвы в Казань не хватает материалов

Для строительства трассы из Москвы в Казань не хватает материалов

По словам ее директора Вячеслава Петушенко, в ходе активного развертывания работ строители столкнулись с отставанием доставки щебня, гравия и песка из-за дефицита вагонов и ограничений на сети «РЖД» в местах, где будет проходить новая автодорога.

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