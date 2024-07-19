Байден согласился выйти из предвыборной гонки – СМИ

Президент США Джо Байден решил прекратить кампанию по переизбранию на второй срок. Он отказался поддержать кандидатуру нынешнего вице-президента Камалы Харрис, узнал американский политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин.
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