Российское подполье: «На Украине голода не будет, не надо радоваться» «Искандеры», «Цирконы», «Герани» выжгли много складов вокруг Киева, но еще больше осталось, а логистику они сейчас пытаются наладить Сентябрь для Киева начался с продолжения кошмара последних дней августа.
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А Зеленский не должен решать эту проблему разве?
А с холодом ?
Ни кто и не планировал задушить Киев голодом. Удары направлены на то, чтобы лишить Украину возможности экспорта продовольствия. И как ответная мера за удары по гражданским обьектам России.
« На Украине голода не будет, не надо радоваться»
«Искандеры», «Цирконы», «Герани» выжгли много складов вокруг Киева, но еще больше осталось, а логистику они сейчас пытаются наладить.» Во -первых никто в России голоду в Укрорейхе не радуются , не надо нас путать с бандерлогами. Ну а логистику пусть налаживают, у ВС РФ есть средства разладить её вновь.
Ростех покажет в Египте пулемётный «Бизон» для борьбы с дронами
Холдинг «Высокоточные комплексы» впервые представит «Бизон» за рубежом. Международная премьера запланирована на выставке El Alamein International Airshow, которая пройдёт 8–10 сентября 2026 года в аэропорту Эль-Аламейна в Египте.
По описанию Ростеха, «Бизон» предназначен для борьбы с малоразмерными воздушными целями, летящими на небольшой высоте. Для их поражения используются пулемёты ПКТ с боеприпасами калибра 7,62 мм. Система сама обнаруживает и захватывает беспилотник, передаёт целеуказание пулемётным установкам, после чего оператор принимает решение об уничтожении.
«Бизон» может работать не только со своими средствами наблюдения. Он получает информацию от внешних средств обнаружения и дополняет общую картину воздушной обстановки собственными данными. Это позволяет включать пулемётный рубеж в распределённую систему защиты объекта, где поиск цели и её поражение выполняют разные компоненты.
По способу воздействия «Бизон» отличается от других российских противодроновых средств. «Серп-ВС6» подавляет каналы беспилотников, в том числе FPV-дронов, на дальности до 5 км при прямой радиовидимости. «Панцирь-СМД-Е» использует обзорный и многофункциональный радары вместе с оптико-электронной системой и предназначен для поражения целей на средней и малой дальности. «Бизону» отводится иной участок обороны — физическое уничтожение дрона пулемётным огнём на ближнем рубеже.
Такое разделение задач уже появлялось в российской архитектуре противодействия малоразмерным БПЛА. В представленном Рособоронэкспортом варианте радиолокационная станция передавала воздушную обстановку командному модулю, а тот распределял целеуказания между расчётами ПЗРК и операторами противодроновых ружей.
«Бизон» развивает ту же логику, превращая пулемётную установку в исполнительный элемент общей сети. В этой схеме автоматика сокращает путь от обнаружения дрона до наведения оружия, однако приказ на уничтожение цели по-прежнему отдаёт человек.