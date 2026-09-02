Российское подполье: «На Украине голода не будет, не надо радоваться» «Искандеры», «Цирконы», «Герани» выжгли много складов вокруг Киева, но еще больше осталось, а логистику они сейчас пытаются наладить Сентябрь для Киева начался с продолжения кошмара последних дней августа.