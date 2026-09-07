«Теперь понятно, почему «Динамо» блекло смотрелось в первых турах. Они переваривали предсезонные нагрузки, а сейчас выглядят настолько легко, что даже завидно смотреть». Радимов о бело-голубых

Владислав Радимов оценил 4-матчевую победную серию «Динамо». Накануне бело-голубые одолели «Спартак» (2:1) и после 7 матчей занимают в РПЛ 3-е место.
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