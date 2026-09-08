Забайкалье — на 80-м месте по качеству цифровых госуслуг: край в шаге от самого хвоста рейтинга

Аналитический доклад о рейтинге качества региональных порталов государственных и муниципальных услуг за август 2026 года поставил Забайкальский край на 80-е место из 85 регионов — с итоговым баллом 36,94 по стобалльной шкале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ задержала в З...
- ЛЛ «Мастер-план — эт...
- А «Кукурузники» вме...
Вот вот, быстрее вводите цифровизацию, вам же не терпится, а потом наступит коллапс и страна погрузится в цифровой хаос.