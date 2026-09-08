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Забайкалье — на 80-м месте по качеству цифровых госуслуг: край в шаге от самого хвоста рейтинга

Забайкалье — на 80-м месте по качеству цифровых госуслуг: край в шаге от самого хвоста рейтинга

Аналитический доклад о рейтинге качества региональных порталов государственных и муниципальных услуг за август 2026 года поставил Забайкальский край на 80-е место из 85 регионов — с итоговым баллом 36,94 по стобалльной шкале.

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