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Бабиков о заявлении экс-главы Минсельхоза Ткачева, что дояркам нужно платить до 150 тысяч рублей: «А учителям и 25 сойдет»

Бабиков о заявлении экс-главы Минсельхоза Ткачева, что дояркам нужно платить до 150 тысяч рублей: «А учителям и 25 сойдет»

Спортсмен прокомментировал заявление бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, который считает, что молодым дояркам нужно платить 120-150 тысяч рублей в месяц.

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