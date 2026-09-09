Сергей Миронов управляет избирательной кампанией из больницы

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, находясь в больнице из-за травмы, продолжает контролировать избирательную кампанию.
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