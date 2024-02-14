Банки потратят на внедрение цифрового рубля в среднем 200-300 млн рублей

На внедрение цифрового рубля банкам придется потратить в среднем по 200-300 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» с Центральным университетом.
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