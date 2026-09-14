Химик Дорохов связал появление желтоватых разводов на белой обуви с остатками моющего средства

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Шпионившему на ГУ...
- Китаевед Виногрод...
- В Госдуму внесли ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым