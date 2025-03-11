Мы гордимся жить с вами в одно время...

ВераВерная Героическим нашим бойцам - низкий поклон. Ребята, вы все герои - и живые, и павшие! Автору спасибо за замечательную статью.

Гулька Великолепная статья, просто до слез... Дорогие наши воины, низкий вам поклон от нас и горячая просьба: ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ! ПАВШИМ - ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!