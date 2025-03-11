Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мы гордимся жить с вами в одно время...

Мы гордимся жить с вами в одно время...

Этот текст вызывает волнение и глубокие чувства. История о мужестве солдат, их готовности идти на риск ради выполнения задания, действительно впечатляет.

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Комментарии
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ВераВерная
Героическим нашим бойцам - низкий поклон. Ребята, вы все герои - и живые, и павшие! Автору спасибо за замечательную статью.
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16 час.
Гулька
Великолепная статья, просто до слез... Дорогие наши воины, низкий вам поклон от нас и горячая просьба: ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ! ПАВШИМ - ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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11 час.
Юрий Золотарев
Мы еще будем вспоминать, что были СОВРЕМЕННИКАМИ этого их подвига!! Смерть евро-бандеросволоте!!!
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6 час.
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