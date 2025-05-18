Поздравляем

9 мая прошло открытое первенство г. Бобруйска по легкоатлетической эстафете на призы информационного агентства ´Бобруйск Медиа´, посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году благоустройства.
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