7 вопросов и ответов о геморрое у женщин: разбираемся с врачом

Может ли болезнь начаться из-за анального секса, когда пора идти к врачу и что делать, если геморрой появился во время беременности, — на эти и другие вопросы отвечает эксперт медицинского холдинга «СМ-Клиника».
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