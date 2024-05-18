Взрыв в военной академии Будённого покалечил семерых человек

В Санкт-Петербурге произошёл взрыв боеприпаса времён Великой Отечественной войныСемеро человек получили ранения в результате произвольной детонации 76-миллиметрового боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
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