В Лас-Вегасе прошла очередная церемония Грэмми. Итоги: Песня года: Leave The Door Open, Silk Sonic Альбом года: "We Are", Джон Батист Запись года: Leave The Door Open, Silk Sonic Лучший новый исполнитель: Оливия Родриго Лучшее сольное поп-исполнение: Оливия Родриго, Drivers License Лучший рок-альбом: Medicine at Midnight, Foo Fighters Лучшая рок-песня: Waiting On a War, Foo Fighters Лучшее рок-исполнение: Making a Fire, Foo Fighters Лучший саундтрек: Душа, Джон Батист, Трент Резнор и Аттикус Росс Лучшее музыкальное видео: Freedom, Джон Батист Лучшее глобальное музыкальное выступление: Арудж Афтаб Лучший альбом в латиноамериканском стиле: Bad Bunny Лучшая R&B песня: Leave the door open, Silk Sonic Лучшее рэп-исполнение: Family ties, Baby Keem & Kendrick Lamar Лучшее мелодичное рэп-исполнение: Hurricane, Kanye West, The Weeknd & Lil Baby Лучшая рэп-песня: Jail, Kanye West & Jay-Z Лучший рэп-альбом: Call me if you get lost, Tyler, the Creator .