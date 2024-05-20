РЖД вручит проводникам российские смартфоны на «Авроре». Переход пройдет в два этапа

До конца 2024 года РЖД планирует перевести всех проводников на отечественные устройства на базе мобильной операционной системы «Аврора»Как сообщают «Ведомости», первую партию отечественных устройств в 7000 штук РЖД закупила в конце 2023 года, а до конца 2024 года будет закуплено еще 9000 смартфонов.